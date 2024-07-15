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В мэрии объяснили, почему реконструкция бульвара Архитекторов ведётся ночью

При этом техника мешает спать местным жителям.

Источник: Om1.ru

В соцсетях омичи пожаловались на ночной шум на бульваре Архитекторов. В то время, когда омичи спят, техника на бульваре работает. В частности, сообщается об активных строительных работах у дома № 8.

«Спать невозможно, очень громко! Идёт разгрузка плит возле жилых домов, жители очень недовольны! В ночное время заниматься стройкой в жилом квартале — недопустимо! Днём техника стоит!», — жалуются омичи.

В мэрии Омска сообщили, что с учётом сжатых сроков реконструкция дороги по бульвару Архитекторов действительно идёт в круглосуточном режиме. Днём рабочие бригады проводят работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, разборке дорожной одежды, устройству ливневой канализации, переустройству наружных сетей газоснабжения и другие работы.

«В ночное время выполняются работы с минимальным шумовым воздействием на окружающую среду. После обращения местных жителей в рабочем порядке подрядчик проинформирован о необходимости проведения дополнительного инструктажа для сотрудников, заступающих в ночную смену. Приносим извинения за доставленные неудобства», — прокомментировали в городской администрации.