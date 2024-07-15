205 тыс рублей на человека — стоимость идеального отпуска

В этом году максимальная сумма, которую красноярцы могут потратить на отпуск на одного человека, составляет в среднем 65 тысяч рублей. Идеальный же отпуск, по мнению горожан, обошелся бы в 205 тысяч на одного члена семьи. Еще 19% сообщили, что денег на отпуск в этом году нет, сообщает SuperJob по итогам опроса.
Отметим, что в среднем россияне планируют потратить на недельный отпуск в этом году 50 тысяч рублей на одного члена семьи. По сравнению с прошлым годом среднестатистический отпускной бюджет увеличился на 9%, а запросы к отпуску мечты — на 11%. Число россиян, которые говорят, что у них нет денег на отдых, уменьшилось на 8 процентных пунктов.
Жители Москвы могут позволить себе потратить на отпуск больше жителей других городов-миллионников — в среднем 67 тысяч рублей на одного человека на неделю. На втором месте — Красноярск, Екатеринбург и Казань (по 65 тысяч рублей), на третьем — Челябинск (62 тысячи рублей). За год среднестатистический отпускной бюджет вырос во всех крупных городах: особенно в Челябинске и Новосибирске (в 1,5 раза).