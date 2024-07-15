205 тыс рублей на человека — стоимость идеального отпуска

В этом году максимальная сумма, которую красноярцы могут потратить на отпуск на одного человека, составляет в среднем 65 тысяч рублей. Идеальный же отпуск, по мнению горожан, обошелся бы в 205 тысяч на одного члена семьи. Еще 19% сообщили, что денег на отпуск в этом году нет, сообщает SuperJob по итогам опроса.