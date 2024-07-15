Повара вошли в топ дефицитных специалистов в Иркутской области

Специалисты одного из крупнейших рекрутинговых агентств страны рассказали о возросшем спросе на поваров в Иркутской области. Сейчас таких специалистов на рынке труда не хватает, и они могут получать зарплату выше рыночной. За первое полугодие спрос на поваров в регионе вырос на 17 процентов: сейчас открыто 2700 вакансий. Притом, на одну вакансию приходится 0,9 резюме при нормальных показателях в 4 и более.
Интересно, что конкуренцию кафе и ресторанам в борьбе за поваров составляют и представители сферы розничной торговли на них приходится 18 процентов открытых предложений о работе. Ещё 30 процентов работодателей предлагают работу вахтовым методом — с зарплатой на порядок выше обычных предложений.
Диапазон предлагаемой зарплаты в Иркутской области составляет от 45977 до 114943 рублей. А при работе вахтовым методом зарплатная «вилка» меняется: работодатели предлагают от 103461 до 195402 рублей.