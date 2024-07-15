Повара вошли в топ дефицитных специалистов в Иркутской области

Специалисты одного из крупнейших рекрутинговых агентств страны рассказали о возросшем спросе на поваров в Иркутской области. Сейчас таких специалистов на рынке труда не хватает, и они могут получать зарплату выше рыночной. За первое полугодие спрос на поваров в регионе вырос на 17 процентов: сейчас открыто 2700 вакансий. Притом, на одну вакансию приходится 0,9 резюме при нормальных показателях в 4 и более.