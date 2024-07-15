В 14 образовательных учреждениях Иркутска завершен ремонт

Как сообщает пресс-служба администрации города, работы завершены в 14 учебных заведениях.
«За период летних каникул в образовательных организациях обновят пищеблоки, спортивные и актовые залы, благоустроят территорию, заменят кровлю и выполнят другие работы. В 2024-м на эти цели из городского бюджета выделили около 400 миллионов рублей. Кроме этого, дополнительно предусмотрели более 45 миллионов рублей на приобретение оборудования. Также благодаря федеральным программам, поддержке правительства Иркутской области и депутатского корпуса мы получили большой объем финансирования разного уровня — всего около 50 миллионов», — отметил мэр Руслан Болотов.
В школах № 16, 26 и детском саду № 72 сделали видеонаблюдение. В СОШ № 18, 24 модернизировали систему пожарной безопасности, в СОШ № 22, 64 — смонтировали тревожную сигнализацию. В детсаду № 28 отремонтировали прачечную и установили перегородки. В дошкольном учреждении № 24 заменили мойку, а в № 77 — канализацию. В СОШ № 30 обновили спортивную площадку. В детсаду № 116 отремонтировали туалетные комнаты.
В муниципальном оздоровительном лагере «Эколог» благоустроили пешеходные дорожки и привели в порядок ограждения.
Запланирован капитальный ремонт пищеблока в детском саду № 126. Здесь выполнят облицовку стен кафелем, монтаж вентиляции. На кухне дошкольного учреждения № 159 проведут отделочные работы, в столовой школы № 2 — модернизацию системы отопления, также в учреждении утеплят фасад.
По проекту «Есть решение!» партии «Единая Россия» на территории детских садов № 68, 80, 156, 179 и школ № 12, 14 появятся игровые и спортивные площадки. В детский сад № 123 закупили современное игровое оборудование. На эти цели предусмотрено 21 миллион рублей.
Почти 16 миллионов рублей направят на работы по «Народным инициативам». Среди них — ремонт кабинетов английского языка в гимназии № 2, переоборудование танцевального зала в школе № 14, а также приобретение новой аппаратуры и организация освещения в актовом зале СОШ № 40.
В 16 учебных организациях обновляют кровлю: в детских садах «Рябинка», № 58, 72, 74, 82, 84, 123, 128, 132, 145, 186, в школах № 39, 40, 46, 75, образовательном комплексе «Лесной».
СОШ № 55 участвует в реализации федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». В рамках него будет создан детский технопарк «Кванториум». Кабинет оборудуют высокотехнологичным оборудованием, где дети будут заниматься научно-исследовательскими и инженерно-техническими направлениями. Также в учреждении проведут ремонт помещений.
Пять школ Иркутска вошли в федеральный проект «Кадры для беспилотных авиационных систем». Он предусматривает создание системы непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотников. В СОШ № 11, 19, 21, 39, образовательном комплексе «Лесной» откроются специализированные классы. В учреждениях уже сделан ремонт, подготовлены кабинеты и полетные зоны.
Всего за летний сезон планируют провести капитальный и текущий ремонт в более 100 образовательных учреждениях.