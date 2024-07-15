В 14 образовательных учреждениях Иркутска завершен ремонт

«За период летних каникул в образовательных организациях обновят пищеблоки, спортивные и актовые залы, благоустроят территорию, заменят кровлю и выполнят другие работы. В 2024-м на эти цели из городского бюджета выделили около 400 миллионов рублей. Кроме этого, дополнительно предусмотрели более 45 миллионов рублей на приобретение оборудования. Также благодаря федеральным программам, поддержке правительства Иркутской области и депутатского корпуса мы получили большой объем финансирования разного уровня — всего около 50 миллионов», — отметил мэр Руслан Болотов.