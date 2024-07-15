Стали известны правила проезда по трассе «Обход Тольятти» и Климовскому мосту

«Для каждого вида оплаты будут выделены свои полосы. Ориентироваться можно будет по специальным знакам, которые видно издалека. На одном ПВП будет семь полос (три на въезд на обход Тольятти и четыре на выезд), на двух других ПВП будет по девять полос (четыре на въезд, пять на выезд). На каждом ПВП одна полоса отведена для оплаты транспондером», — пояснили в компании «Обход Тольятти».