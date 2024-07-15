Метро «Молодежная» и «Гусинобродская» могут ввести в 2025 году в Новосибирске

К 2025 году в Новосибирске могут построить новые станции метро «Молодежная» и «Гусинобродская». Об этом говорится в документе городской мэрии по развитию инфраструктуры.
Сообщается также о планах по строительству на Дзержинской линии подземки завершающего участка на Гусинобродском шоссе, включая электродепо на улице Коминтерна.
Городской трамвай также не обойдут изменения: в планах модернизировать линию по Гусинобродскому шоссе и продлить её до улицы Биатлонной. А на улице Бориса Богаткова может появиться новая троллейбусная линия.
Это всё — первый этап. Второй намечен до 2030 года. В его рамках хотят реконструировать улицы Доватора и Волочаевскую, построить транспортную развязку на Гусинобродском шоссе.
После 2030 года начнётся третий этап. Планируется продолжение улиц Фрунзе и Доватора, строительство транспортных развязок и моста — он появится на пересечении улицы Волочаевской с новой магистральной улицей.