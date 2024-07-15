В Красноярском крае уберут около 100 незаконных свалок

Порядка 100 поданных заявок получили одобрение специально созданной комиссии. Так, несанкционированные свалки будут ликвидированы в 28 территориях региона.
Ликвидация одной несанкционированной свалки обойдется в сумму до 4 миллионов рублей, важное условие — софинансирование из местного бюджета. Одно из основных требований к территориям при подаче заявки — возможность разместить отходы с несанкционированных свалок на законных полигонах.
По словам первого заместителя министра экологии Красноярского края Юлии Гуменюк, сейчас в регионе нарабатывается уникальный опыт, который будет использоваться и в дальнейшем.
На рассмотрение комиссии поступило более 170 заявок от территорий. Такой большой отклик говорит о том, что это мероприятие востребовано у городов и районов края, таким образом совместно решается важная задача по наведению порядка в муниципалитетах, — подчеркнула Юлия Гуменюк.