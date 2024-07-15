В Красноярском крае уберут около 100 незаконных свалок

На рассмотрение комиссии поступило более 170 заявок от территорий. Такой большой отклик говорит о том, что это мероприятие востребовано у городов и районов края, таким образом совместно решается важная задача по наведению порядка в муниципалитетах, — подчеркнула Юлия Гуменюк.