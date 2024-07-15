Зарплату до 180 тысяч предлагают шеф-поварам в Новосибирске

Зарплаты для поваров в НСО варьируются от 43 тысяч до 74,5 тысяч, на вахте — от 109 до 172,5 тысяч. В Новосибирске заработок шеф-кондитеров, су-шефов, бренд-шефов и шеф-поваров может достигать 180 тысяч.