Жители Екатеринбурга назвали идеальную сумму для отпуска

Согласно результатам исследования, которые есть в распоряжении Накануне.RU, в 2024 году максимальная сумма, которую жители Екатеринбурга могут потратить на отпуск на одного человека, составляет в среднем 65 тысяч рублей. Идеальный же отдых, по мнению уральцев, обошелся бы в 179 тысяч на одного члена семьи. А 17% опрошенных заявили, что денег на это у них нет.