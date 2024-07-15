Жители Екатеринбурга назвали идеальную сумму для отпуска

Согласно результатам исследования, которые есть в распоряжении Накануне.RU, в 2024 году максимальная сумма, которую жители Екатеринбурга могут потратить на отпуск на одного человека, составляет в среднем 65 тысяч рублей. Идеальный же отдых, по мнению уральцев, обошелся бы в 179 тысяч на одного члена семьи. А 17% опрошенных заявили, что денег на это у них нет.
В среднем же россияне планируют потратить на недельный отпуск в этом году 50 тысяч рублей на человека, но чтобы отдых был идеальным, требуется 175 тысяч рублей. 22% россиян признались что не смогут позволить себе отпуск в этом году.
Ранее другой опрос показал, что почти 10% работающих жителей Екатеринбурга уже больше двух лет не были в отпусках.