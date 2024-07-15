В Казахстане цены на лекарства накручивают на сотни процентов

«Вопросов больше, чем достаточно к ценообразованию. К его прозрачности и объективности. Ценообразование и для оптово-розничного сегмента вызывает вопросы, и в части закупок в рамках ГОБМП и ОСМС. Что касается результатов ВАП, более 6,5 тыс. препаратов сегодня по всем ценам будут проверяться. Рабочая группа создана. Есть вопросы и к их отбору. Я думаю, что до конца года мы в целом пересмотрим весь спектр цен, который установлен как в рамках ГОБМП и ОСМС, так и в оптово-розничном сегменте».