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В Казахстане женские вагоны теперь доступны на 11 направлениях

Женские вагоны начали курсировать еще на трех казахстанских маршрутах, передает DKnews.kz.

Источник: КТЖ

Национальный перевозчик АО «Пассажирские перевозки» запустил женские вагоны еще на трех популярных маршрутах Астана-Семей, Актобе-Алматы, Алматы-Шымкент.

Ранее вагоны были на 8 маршрутах, теперь их число увеличено до 11, что подтверждает растущий спрос и важность услуги для пассажиров.

Поезда с женскими вагонами:

 — № 354/353 «Астана — Семей»,

 — № 24/23 «Актобе — Алматы»,

— № 25/26 «Алматы — Шымкент».

— № 77/78 «Алматы — Мангистау»,

 — № 351/352 «Алматы — Оскемен»,

— № 45/46 «Павлодар — Туркестан»,

— № 37/38 «Мангистау — Семей»,

— № 47/48 «Атырау — Астана»,

— № 33/34 «Актобе — Алматы-1»,

 — № 4/3 «Астана — Алматы-2»,

— № 71/72 «Астана — Шымкент».

Женские вагоны были внедрены в 2021 году с целью повышения комфорта женщин во время путешествий.

Стоимость билетов на поездку в таких вагонах не отличается от обычной, что делает услугу доступной для всех. Однако в женские вагоны билеты продаются исключительно женщинам, с ними могут путешествовать мальчики в возрасте до семи лет. Проводниками в таких вагонах работают только женщины.

С момента запуска услуги билеты в женские вагоны приобрели порядка 342 тысяч женщин, что подтверждает их популярность и востребованность.