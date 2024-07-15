В Казахстане женские вагоны теперь доступны на 11 направлениях

Национальный перевозчик АО «Пассажирские перевозки» запустил женские вагоны еще на трех популярных маршрутах Астана-Семей, Актобе-Алматы, Алматы-Шымкент.
Ранее вагоны были на 8 маршрутах, теперь их число увеличено до 11, что подтверждает растущий спрос и важность услуги для пассажиров.
Поезда с женскими вагонами:
— № 354/353 «Астана — Семей»,
— № 24/23 «Актобе — Алматы»,
— № 25/26 «Алматы — Шымкент».
— № 77/78 «Алматы — Мангистау»,
— № 351/352 «Алматы — Оскемен»,
— № 45/46 «Павлодар — Туркестан»,
— № 37/38 «Мангистау — Семей»,
— № 47/48 «Атырау — Астана»,
— № 33/34 «Актобе — Алматы-1»,
— № 4/3 «Астана — Алматы-2»,
— № 71/72 «Астана — Шымкент».
Женские вагоны были внедрены в 2021 году с целью повышения комфорта женщин во время путешествий.
Стоимость билетов на поездку в таких вагонах не отличается от обычной, что делает услугу доступной для всех. Однако в женские вагоны билеты продаются исключительно женщинам, с ними могут путешествовать мальчики в возрасте до семи лет. Проводниками в таких вагонах работают только женщины.
С момента запуска услуги билеты в женские вагоны приобрели порядка 342 тысяч женщин, что подтверждает их популярность и востребованность.