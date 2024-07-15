Жители Пермского края смогут списать пени за капремонт

Чтобы воспользоваться акцией, необходимо заполнить заявление, полностью оплатить задолженность по капремонту, передать заявление в фонд вместе с копиями платежных документов, подтверждающих оплату в период акции. Подать документы можно как в формате онлайн, так и оффлайн по адресу улица Героев Хасана, 7 В.