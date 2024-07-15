Жители Пермского края смогут списать пени за капремонт

Жители Прикамья смогут погасить долги без начисления пени до 10 октября. Об этом сообщила пресс-служба регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пермского края.
С 10 июля по 10 октября 2024 года каждый житель Пермского края сможет поучаствовать в акции «Лето без долгов». Воспользоваться ее условиями могут как физические, так и юридические лица.
«Цели Акции — снизить финансовую нагрузку на жителей и повысить процент собираемости платежей. Это поможет собственникам начать своевременно оплачивать взносы и больше не нарушать платежную дисциплину» — отметил генеральный директор Фонда Владимир Хлебников.
Чтобы воспользоваться акцией, необходимо заполнить заявление, полностью оплатить задолженность по капремонту, передать заявление в фонд вместе с копиями платежных документов, подтверждающих оплату в период акции. Подать документы можно как в формате онлайн, так и оффлайн по адресу улица Героев Хасана, 7 В.
Ранее «Комсомолка» писала, что в Пермском крае по региональной программе планируют обновить 428 домов общей площадью 1,6 миллионов кв. метров за 2024 год. Условия проживания улучшат более 50 тыс. жителей региона. Работы по капитальному ремонту планируется провести в 30 округах Пермского края, включая Пермь, Березники, Чусовой, Соликамск, Краснокамск, Осу, Александровск, Горнозаводск и другие населенные пункты.