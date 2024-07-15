Из Владивостока и Хабаровска запустили новые рейсы в Китай

А днем ранее, 13 июля, авиакомпания «Якутия» запустила первый чартерный рейс из Хабаровска в город Яньтай — порт на побережье Желтого моря, передает пресс-служба перевозчика. Сообщается, что рейсы будут выполняться по субботам на воздушном судне Sukhoi Superjet 100. До 14 сентября планируется выполнить десять рейсов.