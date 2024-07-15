Из Владивостока и Хабаровска запустили новые рейсы в Китай

«Прямые рейсы в Хайлар выполняются впервые. Это чартерные рейсы, которые будет выполнять китайский перевозчик, авиакомпания Tianjin Airlines, по средам и воскресеньям», — рассказали агентству в пресс-службе воздушного порта.
Рейсы будут ночными. Согласно расписанию, рейс из Хайлара прибывает во Владивосток в 00:05, вылет из Владивостока — в 01:15. Полеты будут выполняться на авиалайнере Embraer 190.
Хайлар — город в автономном районе Внутренняя Монголия с населением около 350 тысяч человек. Он расположен близ границы с Забайкальским краем и является побратимом города Читы. Новое направление появилось благодаря растущему интересу китайских туристов к Приморью. Первый полет состоялся 14 июля.
А днем ранее, 13 июля, авиакомпания «Якутия» запустила первый чартерный рейс из Хабаровска в город Яньтай — порт на побережье Желтого моря, передает пресс-служба перевозчика. Сообщается, что рейсы будут выполняться по субботам на воздушном судне Sukhoi Superjet 100. До 14 сентября планируется выполнить десять рейсов.