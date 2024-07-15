Городские власти скорректировали сроки реконструкции Заводского шоссе в Самаре: теперь они перенесены на 2024 год. Речь идет об участке от улицы Авроры до улицы 22 Партсъезда. Об этом сообщается в проекте постановления мэрии о сохранении и развитии местных дорог, рассчитанной до 2026 года. Проект документа появился на сайте городской администрации 12 июля 2024 года.