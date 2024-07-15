Городские власти скорректировали сроки реконструкции Заводского шоссе в Самаре: теперь они перенесены на 2024 год. Речь идет об участке от улицы Авроры до улицы 22 Партсъезда. Об этом сообщается в проекте постановления мэрии о сохранении и развитии местных дорог, рассчитанной до 2026 года. Проект документа появился на сайте городской администрации 12 июля 2024 года.
Объект не могут завершить с 2020 года. Последним сроком ввода дороги в эксплуатацию значился 2023 год (о чем и сообщалось в предыдущей версии выше указанной муниципальной программы).
Напомним, чиновники собираются установить публичный сервитут на 6 земельных участков в границах проезда Мальцева и улицы 22 Партсъезда. Это необходимо сделать для продления разрешения на строительство Заводского шоссе.
Ранее городские власти получили от региона 58 млн рублей на приведение в нормативное состояние Заводского шоссе — участка дороги от улицы Авроры до улицы 22 Партсъезда. Эти средства не были использованы в 2023 году.
Ксения Маянова.