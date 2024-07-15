В Перми на улице Мира отремонтируют фасады домов

Ремонт фасадов домов на улице Мира запланирован на 2025 год. По данным издания, в список домов, где проведут реконструкцию фасада, вошли 26 зданий. Проект оценили в 400 миллионов рублей. Деньги на него выделят из краевого и городского бюджета.