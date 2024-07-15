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В Перми на улице Мира отремонтируют фасады домов

Власти Перми определили перечень многоквартирных домов, где проведут капитальный ремонт фасадов. Об этом сообщает ИА «Текст».

Ремонт фасадов домов на улице Мира запланирован на 2025 год. По данным издания, в список домов, где проведут реконструкцию фасада, вошли 26 зданий. Проект оценили в 400 миллионов рублей. Деньги на него выделят из краевого и городского бюджета.

Самый дорогостоящий капремонт проведут в доме на улице Мира, 118/1, на него выделят около 33 миллионов рублей.

В прошлом году «Комсомолка» писала, что к 300-летию Перми были отремонтированы фасады домов на центральных улицах города. Депутаты Пермской городской думы выделили 600 миллионов рублей до конца 2026 года на ремонт фасадов домов и других районов.

ЖКХ