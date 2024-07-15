В Перми на улице Мира отремонтируют фасады домов

Ремонт фасадов домов на улице Мира запланирован на 2025 год. По данным издания, в список домов, где проведут реконструкцию фасада, вошли 26 зданий. Проект оценили в 400 миллионов рублей. Деньги на него выделят из краевого и городского бюджета.
Самый дорогостоящий капремонт проведут в доме на улице Мира, 118/1, на него выделят около 33 миллионов рублей.
В прошлом году «Комсомолка» писала, что к 300-летию Перми были отремонтированы фасады домов на центральных улицах города. Депутаты Пермской городской думы выделили 600 миллионов рублей до конца 2026 года на ремонт фасадов домов и других районов.