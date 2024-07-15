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Еще две улицы отремонтируют в центре Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга запланировала ремонт еще нескольких улиц, две из которых расположены в центре города. Соответствующий аукцион с начальной ценой почти 145 млн рублей опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, запланирован ремонт улиц Хохрякова и Сакко и Ванцетти. Работы будут проведены на отрезках от улицы Малышева до улицы Радищева.

В этот же контракт вписан ремонт еще двух улиц: Ильича (от улицы Избирателей до проспекта Космонавтов) и Дорожной (от улицы Военной до улицы Окраинной). На всех перечисленных объектах планируется отремонтировать дорожное полотно.

Добавим, что в этом году проходит внеплановый ремонт проспекта Ленина. Также идут работы на улицам Рощинской, Авиаторов, Восточной, на дороге от дублера Сибирского тракта до развязки рядом с микрорайоном Компрессорный. На большинстве участков работы будут вестись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».