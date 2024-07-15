Еще две улицы отремонтируют в центре Екатеринбурга

Добавим, что в этом году проходит внеплановый ремонт проспекта Ленина. Также идут работы на улицам Рощинской, Авиаторов, Восточной, на дороге от дублера Сибирского тракта до развязки рядом с микрорайоном Компрессорный. На большинстве участков работы будут вестись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».