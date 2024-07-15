Выше, чем планировали: Путин подписал закон об индексации военных пенсий

Военные пенсии поднимут на 5,1% с октября 2024 года. Соответствующий документ подписал Владимир Путин.
Размер военной пенсии рассчитывается от денежного довольствия, ранее этот процент составлял 89,32%, а теперь увеличится до 89,83%.
Отметим, что первоначально повысить военные пенсии планировали на 4,5%, однако в связи с расчетами инфляции 4 июля депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях одобрили и приняли законопроект, согласно которому пенсии военных повышаются на 5,1%.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, изменения коснутся 2,7 млн человек, в список войдут военные и силовики.