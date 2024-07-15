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Выше, чем планировали: Путин подписал закон об индексации военных пенсий

Изменения коснутся 2,7 млн человек.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Военные пенсии поднимут на 5,1% с октября 2024 года. Соответствующий документ подписал Владимир Путин.

Размер военной пенсии рассчитывается от денежного довольствия, ранее этот процент составлял 89,32%, а теперь увеличится до 89,83%.

Отметим, что первоначально повысить военные пенсии планировали на 4,5%, однако в связи с расчетами инфляции 4 июля депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях одобрили и приняли законопроект, согласно которому пенсии военных повышаются на 5,1%.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, изменения коснутся 2,7 млн человек, в список войдут военные и силовики.