Выше, чем планировали: Путин подписал закон об индексации военных пенсий

Отметим, что первоначально повысить военные пенсии планировали на 4,5%, однако в связи с расчетами инфляции 4 июля депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях одобрили и приняли законопроект, согласно которому пенсии военных повышаются на 5,1%.