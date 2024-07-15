Пассажирское железнодорожное сообщение открывается между Приморьем и КНДР

— По железнодорожному сообщению мы работаем активно с РЖД. Вы знаете, что это федеральная структура, и, насколько мне известно, 19 июля уже пойдет поезд с туристами, — отметила первый вице-губернатор — глава правительства Приморского края Вера Щербина. Этим летом, по ее словам, запланирован отдых порядка 200 приморских детей в северокорейском оздоровительном лагере. Что касается тургруппы, которая первой посетит КНДР на поезде, то в нее войдет около 50 человек. Как уточнили в приморском агентстве международного сотрудничества, они примут участие в первом международном марше дружбы «Катюша» в Северной Корее, который позже предполагается сделать традиционным и ежегодным.