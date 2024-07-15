Пассажирское железнодорожное сообщение открывается между Приморьем и КНДР

Железнодорожное пассажирское сообщение между Приморским краем и Северной Кореей планируют открыть уже в этом месяце. Первая туристская группа отправится на поезде в КНДР 19 июля. В ее состав войдут 50 первых после пандемии туристов. В Приморье также ожидают приезд путешественников из КНДР, передает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ИА PrimaMedia.
— По железнодорожному сообщению мы работаем активно с РЖД. Вы знаете, что это федеральная структура, и, насколько мне известно, 19 июля уже пойдет поезд с туристами, — отметила первый вице-губернатор — глава правительства Приморского края Вера Щербина. Этим летом, по ее словам, запланирован отдых порядка 200 приморских детей в северокорейском оздоровительном лагере. Что касается тургруппы, которая первой посетит КНДР на поезде, то в нее войдет около 50 человек. Как уточнили в приморском агентстве международного сотрудничества, они примут участие в первом международном марше дружбы «Катюша» в Северной Корее, который позже предполагается сделать традиционным и ежегодным.
Там также подчеркивают, что туристические поездки на поезде планируется организовать в обе стороны. Путешественники из КНДР тоже смогут попасть по железной дороге в Приморский край 22 и 24 июля.