В Иркутской области увеличили размер прожиточного минимума на 2025 год

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения увеличилась на 14,8% и составляет 18 797 рублей. Для трудоспособного населения его величина будет равна 20 489 рублей, для пенсионеров — 16 165 рублей, детей — 18 233 рубля.
По районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, приравненным к ним, прожиточный минимум в расчете на душу населения установлен в размере 22 857 рублей, для трудоспособного населения — 24 915, пенсионеров — 19 657, детей — 22 171. По иным местностям Приангарья в расчете на душу населения — 17 575, для трудоспособного населения — 19 157, пенсионеров — 15 114, детей — 17 048.
Как отмечает пресс-служба Правительства Иркутской области, прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как социальный контракт, ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка и другие.