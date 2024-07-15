В Иркутской области увеличили размер прожиточного минимума на 2025 год

По районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, приравненным к ним, прожиточный минимум в расчете на душу населения установлен в размере 22 857 рублей, для трудоспособного населения — 24 915, пенсионеров — 19 657, детей — 22 171. По иным местностям Приангарья в расчете на душу населения — 17 575, для трудоспособного населения — 19 157, пенсионеров — 15 114, детей — 17 048.