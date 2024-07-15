Омская предпринимательница проиграла суд «Смешарикам»

В иске пояснялось, что женщина использовала изображения персонажей сериала: Кроша, Бараша и Кар Карыча. Во время контрольной закупки нарушение авторских прав на изображения были подтверждены. Омичка должна была выплатить компенсацию в размере 32 329 рублей, уничтожить товары и оплатить судебные издержки. У предпринимательницы арестовали автомобиль и счета. После этого омичка выплатила указанную сумму.