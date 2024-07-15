Бюджетникам Свердловской области поднимут зарплаты

В Свердловской области в 2024 году работникам бюджетной сферы могут проиндексировать зарплаты. Об этом свидетельствуют данные из пояснительной записки к проекту регионального Закона «О внесении изменений в Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов”.
— Законопроект подготовлен в целях уточнения расходов областного бюджета, […] иных категорий работников бюджетной сферы в связи с увеличением процента индексации заработной платы с 1 октября 2024 года с 4,5% до 17,5%, — говорится в документе.
Датой окончания приема заключений, согласно информации на сайте Законодательного собрания Свердловской области, назначено 17 июля.