Бюджетникам Свердловской области поднимут зарплаты

В Свердловской области в 2024 году работникам бюджетной сферы могут проиндексировать зарплаты. Об этом свидетельствуют данные из пояснительной записки к проекту регионального Закона «О внесении изменений в Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов”.