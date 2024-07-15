Стало известно, какой автомобиль чаще всего покупают в Новосибирске

По данным «РБК Новосибирск», самым продаваемым кроссовером в Новосибирске стал Toyota RAV-4.
Автомобиль занял долю рынка в 3,98% среди всех продаж. Второе место занял Lexus RX с долей 3,39%, а на третьем месте — Subaru Forester с долей 2,58%.
Общий объем продаж автомобилей в Новосибирской области во втором квартале составил 13,87% от общего числа продаж. Тут Toyota также лидирует с долей 13,87%, за ней следуют Hyundai (7,84%) и BMW (7,28%).
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске троллейбус № 24 изменит схему движения почти на неделю.