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Стало известно, какой автомобиль чаще всего покупают в Новосибирске

Средняя цена автомобиля составляет 2 382 000.

По данным «РБК Новосибирск», самым продаваемым кроссовером в Новосибирске стал Toyota RAV-4.

Автомобиль занял долю рынка в 3,98% среди всех продаж. Второе место занял Lexus RX с долей 3,39%, а на третьем месте — Subaru Forester с долей 2,58%.

Общий объем продаж автомобилей в Новосибирской области во втором квартале составил 13,87% от общего числа продаж. Тут Toyota также лидирует с долей 13,87%, за ней следуют Hyundai (7,84%) и BMW (7,28%).

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске троллейбус № 24 изменит схему движения почти на неделю.