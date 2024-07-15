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Коммунальщикам Петербурга передали новую технику китайского производства

Коммунальные службы Петербурга закупили новую технику китайского и белорусского производства. Ее будут использовать на объектах в Выборгском и Приморском районах.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщили в комитете по благоустройству Петербурга, в частности, дорожному предприятию «Коломяжское» передали семь вакуумных пылесосов, три погрузчика-экскаватора и один небольшой погрузчик для проведения работ по ямочному ремонту.

Вся новая техника является аналогами знаменитых западных образцов, пояснили в комблаге. Подобных коммунальных агрегатов российского производства либо еще нет, либо они значительно дороже. Данные машины отличает удобство в управлении, доступность запчастей и материалов для технического обслуживания, уточнили в комитете.

В свою очередь, в Петродворцовый район поступило 14 многопрофильных автомобилей на базе трактора белорусского производства. Их будут использовать для уборки опавших листьев в осеннее время и для очистки улиц от снега зимой. Еще 11 уборочных единиц техники получило дорожное предприятие, которое обслуживает центральные районы Петербурга. Предполагается, что в общей сложности в этом сезоне городские предприятия получат около 300 единиц новой коммунальной техники.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что доля импортной уборочной техники в Петербурге за два года сократилась до 37%.

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