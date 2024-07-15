Коммунальщикам Петербурга передали новую технику китайского производства

В свою очередь, в Петродворцовый район поступило 14 многопрофильных автомобилей на базе трактора белорусского производства. Их будут использовать для уборки опавших листьев в осеннее время и для очистки улиц от снега зимой. Еще 11 уборочных единиц техники получило дорожное предприятие, которое обслуживает центральные районы Петербурга. Предполагается, что в общей сложности в этом сезоне городские предприятия получат около 300 единиц новой коммунальной техники.