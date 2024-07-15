Бизнесменам дадут более 29 млн рублей на развитие туризма в Иркутской области

Предпринимателям в регионе выделят 29,02 млн рублей на развитие туризма. Эти деньги пойдут на увеличение численности маршрутов для отдыхающих, благоустройство пляжей, создание электронного путеводителя и круглогодичного бассейна и многое другое. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.