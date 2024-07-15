Бизнесменам дадут более 29 млн рублей на развитие туризма в Иркутской области

Предпринимателям в регионе выделят 29,02 млн рублей на развитие туризма. Эти деньги пойдут на увеличение численности маршрутов для отдыхающих, благоустройство пляжей, создание электронного путеводителя и круглогодичного бассейна и многое другое. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
— Иркутской области выделена единая субсидия из федерального бюджета общим объемом 86,3 млн рублей. Единая субсидия будет распределена по трем направлениям. Помимо развития туринфраструктуры, это поддержка и продвижение событийных мероприятий (15,62 млн рублей), реализация проектов по обустройству (41,66 млн рублей), — сообщают в пресс-службе правительства.
Победители конкурсного отбора должны будут сами покрыть не менее 50% затрат на проект, а остальное возместят из субсидии. Проекты должны быть завершены к 1 декабря 2024 года.
Узнать о порядке предоставления субсидии можно на сайте агентства по туризму Иркутской области.