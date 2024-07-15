В Новосибирске до 2026 года построят дорогу в «Клюквенном»

Как сообщили в пресс-службе «Агентства развития жилищного строительства НСО», работы по строительству поручены ДРСУ № 4 из Барнаула. Согласно заключенному контракту, до 1 ноября 2026 года компания должна построить 4 км дорог различного значения.
Подрядчик обязан осуществить прокладку коммуникаций, организацию остановок и тротуаров, установку дорожных знаков, светофоров, а также смонтировать остановочные комплексы. Общая сумма контракта составляет 1,1 млрд рублей.
По информации «Агентства развития жилищного строительства НСО», микрорайон «Клюквенный» является крупнейшей площадкой в рамках проекта КРТ. На территории более 200 га планируется построить более 1 млн квадратных метров жилых домов, 5 детских садов, 3 школы, поликлинику и здание скорой помощи, торговые центры, спортивные объекты, парки, а также политехнический колледж на 2,5 тысячи студентов.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирской области за три года количество долгостроев сократилось в 15 раз.