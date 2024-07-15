В Новосибирске до 2026 года построят дорогу в «Клюквенном»

По информации «Агентства развития жилищного строительства НСО», микрорайон «Клюквенный» является крупнейшей площадкой в рамках проекта КРТ. На территории более 200 га планируется построить более 1 млн квадратных метров жилых домов, 5 детских садов, 3 школы, поликлинику и здание скорой помощи, торговые центры, спортивные объекты, парки, а также политехнический колледж на 2,5 тысячи студентов.