В Красноярском крае выставили на торги нефтегазовое месторождение

В Красноярском крае выставили на торги нефтегазовый участок недр Борщевский. Он расположен в Северо-Енисейском районе. Аукцион проводит Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра). Стартовая цена лота составляет 866,6 миллионов рублей. Победит тот участник, который предложит наибольшую цену.