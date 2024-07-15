В Красноярском крае выставили на торги нефтегазовое месторождение

В Красноярском крае выставили на торги нефтегазовый участок недр Борщевский. Он расположен в Северо-Енисейском районе. Аукцион проводит Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра). Стартовая цена лота составляет 866,6 миллионов рублей. Победит тот участник, который предложит наибольшую цену.
Согласно конкурсной документации, победитель торгов сможет проводить на участке геологические изучения, разведку и добычу полезных ископаемых — то есть нефть, газ, конденсат. Предполагаемые запасы нефти составляют 12,9 миллиона тонн, газа — 9 миллиардов кубометров.