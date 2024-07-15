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В Красноярском крае выставили на торги нефтегазовое месторождение

В Северо-Енисейском районе нефтегазовой участок оценили в 866,6 миллиона рублей.

В Красноярском крае выставили на торги нефтегазовый участок недр Борщевский. Он расположен в Северо-Енисейском районе. Аукцион проводит Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра). Стартовая цена лота составляет 866,6 миллионов рублей. Победит тот участник, который предложит наибольшую цену.

Согласно конкурсной документации, победитель торгов сможет проводить на участке геологические изучения, разведку и добычу полезных ископаемых — то есть нефть, газ, конденсат. Предполагаемые запасы нефти составляют 12,9 миллиона тонн, газа — 9 миллиардов кубометров.