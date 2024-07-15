Новые пятизвездочные отели появятся в Екатеринбурге

«Отели Ramada и Pine Creek будут реализовывать проекты по строительству пятизвездочных гостиниц в рамках мер поддержки Минэкономразвития по льготному кредитованию. Они подавали соответствующие заявки, прошли отбор. Это хорошо, потому что пятизвездочных гостиниц у нас их дефицит. Они нам нужны для таких крупных мероприятий, как “Иннопром”», — рассказал Ионин на пресс-конференции в ТАСС.