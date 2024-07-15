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Новые пятизвездочные отели появятся в Екатеринбурге

Число пятизвездочных гостиниц в Екатеринбурге и Свердловской области будет увеличено в ближайшее время. Как анонсировал замгубернатора Дмитрий Ионин, подводя итоги выставки «Иннопром-2024», к расширению уже готовятся две отельные сети.

Источник: Reuters

«Отели Ramada и Pine Creek будут реализовывать проекты по строительству пятизвездочных гостиниц в рамках мер поддержки Минэкономразвития по льготному кредитованию. Они подавали соответствующие заявки, прошли отбор. Это хорошо, потому что пятизвездочных гостиниц у нас их дефицит. Они нам нужны для таких крупных мероприятий, как “Иннопром”», — рассказал Ионин на пресс-конференции в ТАСС.

По оценке замгубернатора, гостиничная система Екатеринбурга справилась с потоком гостей «Иннопрома-2024». Но, подчеркнул он, дальнейшее развитие номерного фонда все же необходимо: проводимые в Свердловской области выставки и форумы с каждым годом привлекают все больше посетителей.

Несколько лет власти Свердловской области обсуждают строительство отеля возле центра «Екатеринбург-Экспо». В 2023 году правительство заморозило проект из-за ухода инвестора, однако уже весной 2024-го вновь начало вести переговоры с потенциальными вкладчиками.

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