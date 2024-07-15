В Казахстане 65 инвестпроектов на $30 млрд столкнулись с проблемами

Следует отметить, что в сравнении с итогами пяти месяцев текущего года наблюдается улучшение показателей по росту в сельском хозяйстве, строительстве и торговле. Вместе с тем, в связи с сокращением добычи нефти в рамках обязательств по ОПЕК + и продолжающимися восстановительными работами после паводкового периода ряд отраслей демонстрируют некоторое отставание.

«После 4 месяцев замедления итоги июня закладывают основу выхода экономики на траекторию роста за счет мобилизации инвестиций, поддержки отечественных производителей, мер по стимулированию деловой активности, а также наступающей активной фазы в строительной, автодорожной, сельскохозяйственной отраслях», — отметил Нурлан Байбазаров, подчеркнув, что в текущем году индекс деловой активности находится в положительной зоне пятый месяц подряд.

Обрабатывающая промышленность растет в пределах целевых индикаторов (на 5,1%). Среди отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства в металлургии — на 8,3%, машиностроении на 9,4%, химической промышленности — на 5,3%, мебели — на 28,3%, в фармацевтике — на 14,8%. Рост достигнут в результате совершенствования мер поддержки отечественных товаропроизводителей. На сегодня количество договоров с ОТП выросло до 45,7 тыс. по сравнению с 22,7 тыс. в 2023 году.