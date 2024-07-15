Угорь кусается как заправская акула: калининградцам объяснили причины высоких цен на деликатесную рыбу

«Ловится его немного, не более 20 тонн, в основном его вылавливают в Калининградском заливе. Рынок угря в Калининградской области не превышает 4 тонн. Сейчас прилавки магазинов заполнены китайским угрём. Его оптовая цена составляет 1000 ₽/кг, а отпускная цена зависит от торговых наценок. В настоящее время наша область активно занимается восстановлением запасов угря. Ежегодно выпускаем в акваторию заливов подрощенную молодь угря, в связи с чем, ожидаем увеличение уловов до 100 тонн в ближайшие 2−3 года».