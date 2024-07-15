Угорь кусается как заправская акула: калининградцам объяснили причины высоких цен на деликатесную рыбу

В Калининградской области цены на угорь держатся на высоком уровне, поскольку это — деликатесная рыба, которой, к тому же в регионе ловится немного. Об этом сообщили представители местного агентства по рыболовству в комментариях на странице врио губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».
Интернет-пользователи написали, что «цена у рыбы в рыбном крае неподъёмная — угорёк кусается как заправская акула». В вендомстве в ответ отметили, что деликатесный вид рыбы не дешёвый — даже в советские годы копчённый угорь стоил 3,5 ₽/кг.
«Ловится его немного, не более 20 тонн, в основном его вылавливают в Калининградском заливе. Рынок угря в Калининградской области не превышает 4 тонн. Сейчас прилавки магазинов заполнены китайским угрём. Его оптовая цена составляет 1000 ₽/кг, а отпускная цена зависит от торговых наценок. В настоящее время наша область активно занимается восстановлением запасов угря. Ежегодно выпускаем в акваторию заливов подрощенную молодь угря, в связи с чем, ожидаем увеличение уловов до 100 тонн в ближайшие 2−3 года».
В 2022 году в акваторию Калининградского залива выпустили 430 000 мальков молоди угря, в 2023 году — более 1 миллиона. В этом году планируется выпустить ещё более 2 миллионов штук.
«В Калининградском заливе появился угорь более 200 грамм, который ещё не достиг промысловой величины. По расчётным данным, угорь, которым начали зарыблять заливы с 2022 года, будет облавливаться рыбаками в промышленных масштабах с 2026 года», — добавили в агентстве по рыболовству.