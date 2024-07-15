В Ташкентской области планируют добывать литий

Одним из инвестиционных предложений Узбекистана является разработка литиевого рудника Нурликон в Ахангаранском районе Ташкентской области. По среднему содержанию лития в рудах и запасам — более 123 тысяч тонн -Нурликон не уступает аналогичным месторождениям такого же типа в США и Китае.