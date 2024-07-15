В Ташкентской области планируют добывать литий

Об этом рассказал пресс-секретарь Министерства горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана Азамат Акабиров в статье для «Инфозакона».
В статье отмечается, что в стратегии «Узбекистан — 2030» намечены геологоразведочные работы, направленные на увеличение запасов углеводородного сырья, модернизацию и цифровизацию отрасли на 60 тысячах квадратных метров, привлечение к ним зарубежных инвесторов.
О намерениях начать добычу лития в нашей стране было заявлено в 2023 году в ходе работы Ташкентской Международной промышленной выставки «Иннопром».
Одним из инвестиционных предложений Узбекистана является разработка литиевого рудника Нурликон в Ахангаранском районе Ташкентской области. По среднему содержанию лития в рудах и запасам — более 123 тысяч тонн -Нурликон не уступает аналогичным месторождениям такого же типа в США и Китае.
В статье также отмечается, что существует большой неиспользованный потенциал важных полезных ископаемых для нужд промышленности. В частности, в стране обнаружено 32 вида таких ископаемых.
«Отечественной геологической отрасли ежегодно выделяется триллион сумов. В результате реализации целевых программ в прошлом году объем производства в горнодобывающей промышленности достиг почти 11 миллиардов долларов», — говорится в статье.