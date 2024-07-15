Казахстан намерен предложить странам ЕАЭС запретить ввоз авто старше семи лет

«По данным МВД, в Казахстане 2015 год — это был последний год с момента введения утильсбора, когда было большое количество старых авто возрастом старше 2 лет. Тогда только ввели нормативное регулирование — этот год был подготовительный, но после того, как инструмент начал работать, вы видите, здесь в эти годы пошел резкий спад и максимум количество старых авто было от 4 до 10%, но не более. В 2020—2021 годах начали ввозить транспортные средства из стран ЕАЭС. (…) Была проведена разовая акция по их легализации. В итоге в 2023 году, когда заработал механизм легализации, более 330 тыс. авто (было легализовано — прим. ред.), средний возраст которых составляет 17 лет. Это транспортные средства, многие из которых, большинство, не соответствуют требованиям технических регламентов по безопасности, не соответствуют экологическому классу. Хочу отметить, что у нас как минимум 80% населения не имеет транспорта, и они имеют право жить в нормальной окружающей среде и дышать чистым воздухом», — сказал он.