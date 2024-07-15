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На поощрение победителей Игр БРИКС в Казани направят 274 миллиона рублей

Также средства выделят для тренеров спортсменов.

Источник: Комсомольская правда

На поощрение победителей и призеров Игр БРИКС в Казани направят 274,7 миллиона рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно документу, чемпионы соревнований получат по 358,4 тысячи рублей, серебряные призеры — 179,2 тысячи, обладатели бронзовых наград — по 107,5 тысячи. Спортсменам выдадут выплаты за каждую полученную медаль.

Кроме того, поощрения предусмотрены и для тренеров. Так, за золото их вознаградят 137,2 тысячи рублями, серебро — 67,6 тысячи, бронзу — 40,9 тысячи.

Напомним, в Казани 23 июня завершились Игры БРИКС 2024. Российская сборная завоевала 507 медалей.

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