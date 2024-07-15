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ЕАБР назвал причины роста цен в Беларуси

Аналитики межгосударственного финансового института по-прежнему считают рост спроса одним из основных проинфляционных факторов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Цены на продукты питания и непродовольственные товары стали расти чуть быстрее на белорусском рынке, говорится в обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

Авторы обзора напомнили, что общий годовой уровень инфляции в Беларуси по итогам июня составил 5,8% — после 5,7% в мае. Незначительно ускорился рост цен в продовольственном сегменте (на 0,2% до 6,4%), как и в непродовольственном (на 0,4% до 4,5%).

Инфляция замедлилась в сфере услуг (с 6,9% до 6,6%), несмотря на повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

«Повышенная инфляция в России — ключевом торговом партнере и рост потребительского спроса остаются основными проинфляционными факторами», — отметили в ЕАБР.

Также в обзоре напоминается, что прогноз этой структуры по инфляции в Беларуси на конец года — 6%. Это полностью совпадает с планами властей.

Ранее в ЕАБР отмечали, что рост цен могут усилить повышение зарплат и кредиты на покупку отечественных товаров. С другой стороны, инфляцию будет сдерживать государственное регулирование цен.

инфляция