ЕАБР назвал причины роста цен в Беларуси

Авторы обзора напомнили, что общий годовой уровень инфляции в Беларуси по итогам июня составил 5,8% — после 5,7% в мае. Незначительно ускорился рост цен в продовольственном сегменте (на 0,2% до 6,4%), как и в непродовольственном (на 0,4% до 4,5%).