Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермское УФАС оштрафовало ОАО «РЖД» на 600 000 рублей

Поводом для штрафа стал формализм в процедуре подключения к энергосетям со стороны ОАО «РЖД». В Пермское УФАС поступила жалоба от сетевой организации на филиал ОАО «РЖД» — Трансэнерго, отказавшего потребителю в увеличении мощности электроэнергии.

Во время проверки было установлено, что к электросетям заявителя в Перми подключено промышленное предприятие, которому потребовалось увеличить мощность электроэнергии. Организация обратилась с заявкой в структуру ОАО «РЖД», которая выступает смежной сетевой организацией.

Дважды заявка была оставлена без рассмотрения. В ОАО «РЖД» сослались на отсутствие в ней требуемых сведений и документов. После заявка была аннулирована.

Пермское УФАС установило, что заявка содержала необходимые сведения, соответствующие установленному порядку, а требования ОАО «РЖД» оказались излишне формальными. Поэтому аннулирование заявки и отказ заявителю в выдаче договора и технических условий на увеличение мощности электроэнергии были незаконными.

За нарушение порядка рассмотрения заявки ОАО «РЖД» привлечено оштрафовано на 600 000 рублей. Также ОАО выдано представление об устранении допущенного нарушения.

ФАС