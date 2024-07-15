Пермское УФАС оштрафовало ОАО «РЖД» на 600 000 рублей

Во время проверки было установлено, что к электросетям заявителя в Перми подключено промышленное предприятие, которому потребовалось увеличить мощность электроэнергии. Организация обратилась с заявкой в структуру ОАО «РЖД», которая выступает смежной сетевой организацией.
Дважды заявка была оставлена без рассмотрения. В ОАО «РЖД» сослались на отсутствие в ней требуемых сведений и документов. После заявка была аннулирована.
Пермское УФАС установило, что заявка содержала необходимые сведения, соответствующие установленному порядку, а требования ОАО «РЖД» оказались излишне формальными. Поэтому аннулирование заявки и отказ заявителю в выдаче договора и технических условий на увеличение мощности электроэнергии были незаконными.
За нарушение порядка рассмотрения заявки ОАО «РЖД» привлечено оштрафовано на 600 000 рублей. Также ОАО выдано представление об устранении допущенного нарушения.