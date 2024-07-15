Пермское УФАС оштрафовало ОАО «РЖД» на 600 000 рублей

Поводом для штрафа стал формализм в процедуре подключения к энергосетям со стороны ОАО «РЖД». В Пермское УФАС поступила жалоба от сетевой организации на филиал ОАО «РЖД» — Трансэнерго, отказавшего потребителю в увеличении мощности электроэнергии.