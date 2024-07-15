Министр рассказал, куда Молдова экспортирует фрукты

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. В последние годы экспорт фруктов из Молдовы расширился, об этом заявил министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля на встрече с представителями плодоводческого сектора, участниками «Дня фруктов», проходившем в городе Кошерница Криулянского района.
Он также рассказал, что среди основных видов экспортируемых фруктов были вишня, слива, абрикосы, клубника, яблоки, персики и малина.
«В 2023 году фрукты из Республики Молдова достигли 95 стран. В последние годы экспорт расширился, и появилось более 30 новых направлений. Основным рынком остается рынок Евросоюза, но Молдова также успешно экспортирует продукцию в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты», — сказал Боля.
По его словам, в 2023 году цены, по которым фермеры продавали фрукты за границу, незначительно выросли.
На встрече с фермерами министр обсудил необходимость доступа к выгодному и долгосрочному финансированию, чтобы производители фруктов могли инвестировать в современные технологии и развивать свой бизнес.
Другой темой обсуждений стало управление водными ресурсами и проекты по налаживанию оросительных систем.