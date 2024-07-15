Министр рассказал, куда Молдова экспортирует фрукты

«В 2023 году фрукты из Республики Молдова достигли 95 стран. В последние годы экспорт расширился, и появилось более 30 новых направлений. Основным рынком остается рынок Евросоюза, но Молдова также успешно экспортирует продукцию в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты», — сказал Боля.