В Красноярском крае планируют увеличить производство живой рыбы

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков встретился с руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым, а также руководителем регионального управления ведомства и директором Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Обсуждали развитие рыбопромышленного комплекса в крае, его состояние и перспективы. При этом особое внимание уделили теме сохранения биоресурсов и среды их обитания.
В настоящее время разведением и выращиванием рыбы в крае занимаются 136 предприятий. Ежегодный вылов составляет от 6,5 до 8 тысяч тонн. По мнению губернатора, отрасль нужно развивать. Нужно выращивать товарную рыбу и насыщать ею потребности внутреннего рынка.
В свою очередь Илья Шестаков отметил, что у края есть возможности для формирования новых рыбоводных участков под разведения форели и осетровых. Нужно подключать науку для того, чтобы получать наилучшие результаты и при этом заботиться о сохранении водных ресурсов.