В уральской столице могут построить пятую очередь «Екатеринбург-экспо»

«На сегодня губернатором Евгением Куйвашевым ставится перед нами задача рассчитать возможность строительства дополнительных помещений МВЦ, потому что и под “Иннопром”, и под TechnoBuild, и ряд других конгрессно-выставочных мероприятий растут, и потенциально потребуются дополнительные площади», — сказал господин Ионин.
Напомним, с 8 по 11 июля м МВЦ «Екатеринбург-экспо» прошла выставка «Иннопром-2024». Тема выставки в этом году — «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Впервые выставка заняла все четыре павильона, общая площадь экспозиции — 50 тыс. кв. м. Страной-партнером стали Объединенные Арабские Эмираты. Мероприятие за три дня посетили 47 тыс. человек. Всего были представлены стенды 24 субъектов России и 11 стран, участие приняли около 600 компаний.