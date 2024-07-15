В уральской столице могут построить пятую очередь «Екатеринбург-экспо»

Напомним, с 8 по 11 июля м МВЦ «Екатеринбург-экспо» прошла выставка «Иннопром-2024». Тема выставки в этом году — «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Впервые выставка заняла все четыре павильона, общая площадь экспозиции — 50 тыс. кв. м. Страной-партнером стали Объединенные Арабские Эмираты. Мероприятие за три дня посетили 47 тыс. человек. Всего были представлены стенды 24 субъектов России и 11 стран, участие приняли около 600 компаний.