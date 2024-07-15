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Стала известна средняя зарплата омских учителей и преподавателей в 2024 году

Омские статистики в начале июля представили данные о средней зарплате омских учителей, преподавателей и воспитателей за период с января по март 2024 года.

По подсчетам аналитиков, в первые четыре месяца текущего года учителя в школах Омска и области зарабатывали в среднем 43 169,5 рублей в месяц. Всего же в регионе насчитывается 15 343 учителя.

Средняя зарплата педагогических работников в детских садах составила 38 201,5 рубля. Таких сотрудников в регионе — 7 164 человека.

В учреждениях дополнительного образования детей педагоги в 2024 году получали в среднем 41 098,9 рубля (4 192 сотрудника).

Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования зарабатывали в среднем 43 544,5 рубля (2 582 сотрудника).

Средняя зарплата преподавателей вузов составила 86 826,6 рубля — в регионе работает 2 639 таких преподавателей.