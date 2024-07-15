Все проблемы с долгостроями будут решены — Дмитрий Демешин

В ходе прямой линии, которую сегодня провел врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин, ему задали много вопросов о том, как можно ускорить решение проблемы с обманутыми дольщиками, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Я вижу критику со стороны жителей края, в том числе критику власти. Ваш настрой и желание поскорее закрыть проблему — понятны. Наш регион единственный на Дальнем Востоке, где вопросы обманутых дольщиков не решены до конца. Этот вопрос должны были закрыть к 1 января 2024 года, но этого сделано не было. Помощь федерального министерства строительства и ЖКХ в этом вопросе я предметно обсудил с его главой Иреком Файзуллиным. Министр готов нас поддержать, — сказал Дмитрий Демешин.
Также он добавил, что проблему оставлять никто не собирается и регион будет изыскивать деньги и долгострои будут завершены, особенно это касается ЖК «Ленинградский».
— По сдаче дома постараемся сдвинуть сроки не в вправо, а влево, я такую задачу региональному Минстрою поставил, и дом завершат. Но денег не хватает, поэтому я еженедельно заслушиваю доклады по собираемости налогов в крае, — добавил глава региона. Напомним, на прошлой неделе Дмитрий Демешин вручил ключи от квартир дольщикам ЖК «Диалог» по ул. Кавказской в Хабаровске, этот объект долгие годы также оставался недостроем.