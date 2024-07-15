Все проблемы с долгостроями будут решены — Дмитрий Демешин

— Я вижу критику со стороны жителей края, в том числе критику власти. Ваш настрой и желание поскорее закрыть проблему — понятны. Наш регион единственный на Дальнем Востоке, где вопросы обманутых дольщиков не решены до конца. Этот вопрос должны были закрыть к 1 января 2024 года, но этого сделано не было. Помощь федерального министерства строительства и ЖКХ в этом вопросе я предметно обсудил с его главой Иреком Файзуллиным. Министр готов нас поддержать, — сказал Дмитрий Демешин.