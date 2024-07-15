Аэродром в Охотске будет реконструирован в 2025 году — Дмитрий Демешин

Он отметил, что объект этот очень важен, так как воздушный транспорт — это единственная возможность для местных жителей попасть в столицу Хабаровского края. Сложившаяся ситуация при любой возможности озвучивается на федеральном уровне. Кроме того, есть в регионе ещё один проблемный объект — это аэропорт города Комсомольск-на-Амуре.