Аэродром в Охотске будет реконструирован в 2025 году — Дмитрий Демешин

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал о судьбе аэродрома в посёлке Охотск, реконструкция которого в настоящее время приостановлена. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», федеральный заказчик «Ространсмодернизация» в одностороннем порядке разорвал контракт с подрядчиком по неизвестной причине.
— Последняя информация — конкурсная документация на завершение строительства объекта подготовлена. В ближайшее время планируется объявление конкурса. Ориентируемся на то, что работы по реконструкции будут завершены в следующем году. Сейчас — эта дата ориентировочная. Приложим необходимые усилия, чтобы она стала финальной. Приеду — разберусь, — сказал Дмитрий Демешин, отвечая на вопрос жительницы посёлка Охотск.
Он отметил, что объект этот очень важен, так как воздушный транспорт — это единственная возможность для местных жителей попасть в столицу Хабаровского края. Сложившаяся ситуация при любой возможности озвучивается на федеральном уровне. Кроме того, есть в регионе ещё один проблемный объект — это аэропорт города Комсомольск-на-Амуре.
— Здесь главная проблема — это то, что объект находится в ведении министерства обороны. Проблема хорошо известна, с министерством мы прорабатываем возможные пути её решения. На мой взгляд, необходимо аэропорт выводить в гражданский оборот. В этом ключе мы ведём все соответствующие переговоры и ищем инвесторов, — высказался глава Хабаровского края.
Напомним, что тендер на реконструкцию аэродрома в Охотске был разыгран ещё в 2021 году в Москве — победителем стала ООО «Строительная компания № 1» из города Белгород. Подрядчик зашёл на объект, завёз технику, стройматериалы и плиты покрытия взлётной полосы. Организация отремонтировала общежитие, начала возводить новое здание КПП и патрульной службы. Также была оборудована резервная грунтовая взлётно-посадочная полоса.