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Телевидение и радио временно не будут работать в Казахстане

Телевидение и радио отключат на день в Казахстане из-за проведения плановых профилактических работ, передает NUR.KZ со ссылкой на АО «Казтелерадио».

«Казтелерадио» целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. 17 июля с 03.00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", — отмечается в сообщении.

По информации на официальном сайте компании, акционерное общество «Казтелерадио» — национальный оператор в области телерадиовещания РК, обеспечивающий население республики приемом программ телевидения и радиовещания по эфирным и спутниковым сетям.