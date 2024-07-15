Собянин объявил о начале строительства станции «Достоевская» Кольцевой линии метро

«Стройка, на которой мы находимся, имеет достаточно большой исторический срок. Начиная с 1950 года, в разные периоды времени сюда заходили, чтобы соединить две одних из самых насыщенных веток метро. Это Люблинско-Дмитровскую ветку и Кольцевую историческую линию, которой в целом перевозятся в сутки около 2 млн человек. Соединение крайне важное, нужное для пассажиров, но реализация этого проекта крайне и крайне сложная», — сказал Собянин.
Он добавил, что для реализации проекта потребуется проложить запасные тоннели, по которым пройдут поезда по Кольцевой линии метро, построить на ней станцию и соединить с Люблинско-Дмитровской линией метро. «Плюс выйти по пешеходным переходам на проспект Мира. И все это под землей, практически в ручном режиме должно быть построено. Тем не менее, мы решились на этот проект, и с этого дня активная работа над этим проектом возобновляется. Это продлится где-то около четырех-пяти лет, но, надеюсь, что исторический проект завершится успехом. И, конечно, это очень важно для всех москвичей, особенно для тех, кто пользуется этими ветками метро», — отметил мэр.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, будущая станция метро «Достоевская», которая расположится между станциями «Проспект Мира» и «Новослободская» на пересечении ул. Самотечная и ул. Дурова, была запроектирована еще в 1950-е годы. Воплотить проект в жизнь многие годы не удавалось. Решение о ее возведении было принято Сергеем Собяниным в 2022 году. В течение 2023 года были проведены необходимые проектные и подготовительные работы, а в 2024 году строители приступили к основному этапу сооружения станции.
Новая станция метро «Достоевская» будет иметь два вестибюля. Ее особенностью станет 350-метровый подземный переход, оснащенный траволаторами.
В зоне обслуживания будущей станции находятся районы Тверской, Мещанский и Марьина Роща с суммарным населением порядка 200 тыс. человек. Ожидается, что новой станцией будут пользоваться 20 тыс. пассажиров. С открытием новой станции до 20% разгрузятся станции «Проспект Мира» Кольцевой и Калужско-Рижской линий столичного метрополитена.
Сложность строительных работ обусловлена тем, что станция «Достоевская» сооружается горным способом на глубине 35 м. В настоящее время завершено сооружение шахтных стволов, подходных и вспомогательных выработок.