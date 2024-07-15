Собянин объявил о начале строительства станции «Достоевская» Кольцевой линии метро

Он добавил, что для реализации проекта потребуется проложить запасные тоннели, по которым пройдут поезда по Кольцевой линии метро, построить на ней станцию и соединить с Люблинско-Дмитровской линией метро. «Плюс выйти по пешеходным переходам на проспект Мира. И все это под землей, практически в ручном режиме должно быть построено. Тем не менее, мы решились на этот проект, и с этого дня активная работа над этим проектом возобновляется. Это продлится где-то около четырех-пяти лет, но, надеюсь, что исторический проект завершится успехом. И, конечно, это очень важно для всех москвичей, особенно для тех, кто пользуется этими ветками метро», — отметил мэр.