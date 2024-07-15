В Уфе повышается стоимость проезда в автобусе

С 1 августа 2024 года частные перевозчики ООО «Компания Уфа-Лайн», ООО «Арбат+» и ИП Миназов К. З. повышают стоимость проезда на ряде автобусных маршрутов, сообщает пресс-служба Администрации города.
Новые тарифы будут действовать как для наличного, так и для безналичного расчета, а также при оплате картой «Алга».
Изменения коснутся следующих маршрутов:
41 рубль:
— № 220 «Профилакторий “Радуга” — Южный автовокзал».
— № 222 «Оздоровительный комплекс “Сипайловский” — Больница № 18».
— № 224 «Ул. Адмирала Макарова — Микрорайон “Южный”».
— № 288 «Оздоровительный комплекс “Сипайловский” — Максимовка».
40 рублей:
— № 277 «Новая Максимовка — Стадион “Динамо”».
35 рублей:
— № 208 «Уфимский ДОК — ТЭЦ-1».
По словам перевозчиков, повышение тарифов обусловлено постоянным ростом цен на горюче-смазочные материалы и запчасти.