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Путин принял участие в запуске новых металлургических объектов

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии запуска новых металлургических объектов в ДНР, Нижегородской и Челябинской областей, церемония приурочена ко Дню металлурга, который будет отмечаться в России 21 июля.

Источник: © РИА Новости

Путин дал старт вводу в эксплуатацию доменной печи № 5 на Енакиевском металлургическом заводе в ДНР, отмечается, что запуск печи, которая простаивала с 2020 года, позволит плавить более 1 миллиона тонн стали в год.

«Поздравляю вас. На Енакиевском заводе работает почти 4,5 тысячи человек. Большой праздник для всех», — сказал президент.

Кроме того, на церемонии планируется запуск печи вакуумно-дугового и электрошлакового переплава на предприятии «Русполимет» в Нижегородской области. Ожидается, что запуск объекта позволит предприятию почти в два раза нарастить мощности по производству жаропрочных сталей, сплавов и изделий из них.

Также будет дан старт работе комплекса по выпуску сухого коксующегося угля на «Магнитогорском металлургическом комбинате» в Челябинской области. Общая мощность установки 2,5 миллиона тонн сухого коксующегося угля в год, а инвестиции в ее создание составили более 88 миллиардов рублей.

Путин Владимир
экономика