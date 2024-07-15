Путин принял участие в запуске новых металлургических объектов

Кроме того, на церемонии планируется запуск печи вакуумно-дугового и электрошлакового переплава на предприятии «Русполимет» в Нижегородской области. Ожидается, что запуск объекта позволит предприятию почти в два раза нарастить мощности по производству жаропрочных сталей, сплавов и изделий из них.