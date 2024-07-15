Путин принял участие в запуске новых металлургических объектов

Путин дал старт вводу в эксплуатацию доменной печи № 5 на Енакиевском металлургическом заводе в ДНР, отмечается, что запуск печи, которая простаивала с 2020 года, позволит плавить более 1 миллиона тонн стали в год.
«Поздравляю вас. На Енакиевском заводе работает почти 4,5 тысячи человек. Большой праздник для всех», — сказал президент.
Кроме того, на церемонии планируется запуск печи вакуумно-дугового и электрошлакового переплава на предприятии «Русполимет» в Нижегородской области. Ожидается, что запуск объекта позволит предприятию почти в два раза нарастить мощности по производству жаропрочных сталей, сплавов и изделий из них.
Также будет дан старт работе комплекса по выпуску сухого коксующегося угля на «Магнитогорском металлургическом комбинате» в Челябинской области. Общая мощность установки 2,5 миллиона тонн сухого коксующегося угля в год, а инвестиции в ее создание составили более 88 миллиардов рублей.