Москва может выделить Минску еще один кредит на импортозамещение

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Пул проектов по кредиту РФ на импортозамещение полностью сформирован и подписан, заявил посол Беларуси в России Александр Рогожник на форуме в Грозном, сообщает белорусское посольство в РФ.
«Часть (проектов — Sputnik) уже реализуется. И все средства эти… Они будут в текущем году, я надеюсь, выбраны. Сегодня мы прорабатываем вопрос выделения следующего транша в такой же сумме (около 105 млрд российских рублей — Sputnik) с тем, чтобы сделать акцент на реализации так называемых высокотехнологичных сложных проектов», — сказал посол.
Он пояснил, что часть проектов сформирована. Разработаны дорожные карты по микроэлектронике.
«Это не только компонентная база. Это и оборудование под нужды микроэлектроники. Это проекты в области станкостроения… Это дорожная карта по сотрудничеству в рамках производства самолета», — сказал Рогожник.
По его мнению, главное, чтобы было понимание в долгосрочной перспективе, куда будет продаваться полученный продукт, насколько он будет конкурентным, какие защитные меры будут вводить два государства, чтобы проекты замещения импорта развивались.
«В рамках Евразийского (экономического — Sputnik) союза над этими защитными мерами необходимо, безусловно, думать», — считает Александр Рогожник.
Ранее сообщалось, что на российский кредит в 105 миллиардов решено реализовать 26 проектов. Один из них — это серийное производство белорусско-российских самолетов «Освей» на 558-м авиационном заводе в Барановичах. Планируется, что основным разработчиком воздушных судов будет Уральский завод гражданской авиации, а белорусское предприятие станет соисполнителем в разработке опытных экземпляров.