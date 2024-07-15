Москва может выделить Минску еще один кредит на импортозамещение

«Часть (проектов — Sputnik) уже реализуется. И все средства эти… Они будут в текущем году, я надеюсь, выбраны. Сегодня мы прорабатываем вопрос выделения следующего транша в такой же сумме (около 105 млрд российских рублей — Sputnik) с тем, чтобы сделать акцент на реализации так называемых высокотехнологичных сложных проектов», — сказал посол.