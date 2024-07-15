Исследование: Зарплатные ожидания жителей Калининградской области выросли до 56 тысяч рублей

Средняя ожидаемая зарплата в Калининградской области в июне составила 56 тысяч рублей. Это на шесть тысяч больше, чем в начале лета 2023 года.
Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru СЗФО, сильнее всего зарплатные ожидания выросли в сфере производства. В среднем кандидаты хотят получать 80 тысяч. Зарплатные аппетиты также выросли у топ-менеджеров (до 100 тысяч рублей), работников сельского хозяйства (до 80 тысяч рублей), специалистов в сфере закупок и в добывающей отрасли (до 73 тысяч рублей), а также у сотрудников по управлению персоналом (до 63 тысяч рублей).
«Подобный рост ожиданий в зарплате у соискателей среди прочего может быть связан с тем, что люди видят повышенный спрос у компаний, а также высокую заинтересованность у работодателей. Как следствие растут и ожидания у людей», — отметила директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.
Зарплатные аппетиты работников индустрии спорта и красоты остались на прежнем уровне — в среднем они хотят получать 50 тысяч рублей. При этом аналитики не зафиксировали ни одной сферы, где кандидаты уменьшили свои запросы.
«Люди стали менее гибкими в вопросе зарплатные переговоров. Так, опрос hh.ru по итогам за II квартал показал, что лишь 40% опрошенных жителей Калининградской области готовы уменьшить свои зарплатные ожидания ради гарантированного трудоустройства. Причём по сравнению с летом 2023 года таких стало меньше на 7%», — говорится в исследовании.
Ранее эксперты выяснили, что самыми высокооплачиваемыми специалистами в Калининградской области стали электрогазосварщики, водители автобусов, бухгалтеры, терапевты и трактористы. Таким сотрудникам готовы платить от 85 до 201 тысячи рублей.