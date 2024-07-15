Исследование: Зарплатные ожидания жителей Калининградской области выросли до 56 тысяч рублей

Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru СЗФО, сильнее всего зарплатные ожидания выросли в сфере производства. В среднем кандидаты хотят получать 80 тысяч. Зарплатные аппетиты также выросли у топ-менеджеров (до 100 тысяч рублей), работников сельского хозяйства (до 80 тысяч рублей), специалистов в сфере закупок и в добывающей отрасли (до 73 тысяч рублей), а также у сотрудников по управлению персоналом (до 63 тысяч рублей).