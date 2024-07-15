Дрозденко: еще восемь корпусов проблемных ЖК в Ленобласти сдадут до октября 2024 года

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 15 июля проинспектировал три проблемных ЖК — «Десяткино», «Тридевяткино» и «Рябиновый сад». Как сообщил глава региона, в общей сложности в ближайшие месяцы будут сданы восемь корпусов обозначенных жилых объектов. Заветные ключи от квартир дольщики получат до октября этого года.