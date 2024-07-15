Мэр Самары забраковала проект высотной застройки площадки хлебозавода № 4

Участок, о котором идет речь, — территория самарского хлебозавода № 4. Он был построен в 1954 году и обеспечивал хлебом Красноглинский район. После перестройки предприятие стало муниципальным — оно находилось в собственности администрации Самары. В 2000-х годах городские власти преобразовали его в ОАО и пытались продать, но в итоге хлебозавод обанкротился. В 2012 году производство выкупил бизнесмен Виталий Дынников из Ульяновской области и учредил ООО «Самарский хлебозавод № 4». Спустя два года и эта компания была признана банкротом по инициативе владельца, а предприятие закрылось.