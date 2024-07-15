В Казахстане ускорился рост ВВП

«Пятый месяц подряд наблюдается рост индекса деловой активности, который по итогам июня составил 51,4. В текущем году отмечается устойчивая тенденция замедления инфляционных процессов. В июне т.г. годовая инфляция снизилась до 8,4% к июню прошлого года (9,5% в январе т.г.). Рост цен на продовольственные товары замедлился до 5,4%, непродовольственные товары — до 7,4%. Рост цен на платные услуги составил 13,8%», — говорится в сообщении.