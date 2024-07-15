В Казахстане ускорился рост ВВП

МНЭ со ссылкой на данные Бюро национальной статистики отметило, что реальный рост валового внутреннего продукта (ВВП) составил 3,3%, ускорившись с 3,2% январе-мае т.г. Улучшение динамики наблюдается как в производстве товаров (с 3,5% до 3,6%), так и в секторе услуг (с 3,1% до 3,3%).
«Замедление темпов экономического роста по сравнению с прошлым годом связано с влиянием последствий паводков, оказавших ограничивающее воздействие на развитие большинства секторов экономики, в том числе торговлю, транспорт, логистику и др., в 10 регионах страны, а также сокращением добычи нефти на 1,6%», — подчеркнули в ведомстве.
Также сообщается, что в структуре ВВП одним из главных факторов роста экономики является промышленное производство, объем которого увеличился на 2,8%.
«Пятый месяц подряд наблюдается рост индекса деловой активности, который по итогам июня составил 51,4. В текущем году отмечается устойчивая тенденция замедления инфляционных процессов. В июне т.г. годовая инфляция снизилась до 8,4% к июню прошлого года (9,5% в январе т.г.). Рост цен на продовольственные товары замедлился до 5,4%, непродовольственные товары — до 7,4%. Рост цен на платные услуги составил 13,8%», — говорится в сообщении.
Вместе с тем, сообщается, что при этом уровень инфляции в июне т.г. к предыдущему месяцу замедлился до 0,4%, что является наименьшим показателем с 2021 года.
Также в министерстве добавили, что международные резервы страны продолжают расти. С начала года международные резервы в целом увеличились на 5,4 млрд долл. и на 1 июля т.г. превысили 101,3 млрд долл. США.
В том числе валютные активы Национального фонда выросли на 1,4 млрд долл. до 61,4 млрд долл., а золотовалютные резервы Национального Банка увеличились на 4 млрд долл. до 39,9 млрд долл. США.
Ранее сообщалось, что в правительстве 15 июля 2024 года состоялось заседание Оперативного штаба по обеспечению экономического роста. Мероприятие прошло под председательством заместителя премьер-министра — министра национальной экономики Нурлана Байбазарова.