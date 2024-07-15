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В июне Центробанк оштрафовал 11 банков

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В июне Комитет банковского контроля Центрального банка Узбекистана наложил штрафы на 11 банков, одну микрофинансовую организацию и один ломбард за несоблюдение экономических норм, предоставление неточной информации и другие нарушения, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

На июньских заседаниях Комитета банковского контроля, которые состоялись семь раз, было рассмотрено 42 вопроса и приняты соответствующие решения. Среди них 28 вопросов касались регистрации и авторизации, включая регистрацию изменений в уставах кредитных организаций (5), лицензирование микрофинансовых организаций (2), переоформление лицензий (9), отзыв микрофинансовых лицензий (1), выдачу квалификационных аттестатов аудиторам (1) и рассмотрение кандидатур в члены наблюдательного совета и руководства коммерческих банков (10).

Кроме того, обсуждались 14 вопросов, связанных с финансовым состоянием кредитных организаций. Внимание уделялось выполнению требований указаний Центрального банка, соблюдению пруденциальных нормативов и результатам проверок, проводимых в банках и микрофинансовых организациях.

Комитет, придерживаясь принципа поддержания стабильности банковской системы и защиты прав вкладчиков и инвесторов, выдал указания по исправлению недостатков, выявленных в деятельности коммерческих банков и микрофинансовых организаций.

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