В июне Центробанк оштрафовал 11 банков

На июньских заседаниях Комитета банковского контроля, которые состоялись семь раз, было рассмотрено 42 вопроса и приняты соответствующие решения. Среди них 28 вопросов касались регистрации и авторизации, включая регистрацию изменений в уставах кредитных организаций (5), лицензирование микрофинансовых организаций (2), переоформление лицензий (9), отзыв микрофинансовых лицензий (1), выдачу квалификационных аттестатов аудиторам (1) и рассмотрение кандидатур в члены наблюдательного совета и руководства коммерческих банков (10).